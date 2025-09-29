Moldova: Bergamini, 'con Sandu cittadini hanno scelto democrazia e percorso verso Europa'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - “La vittoria di Maia Sandu in Moldavia ha un grande significato storico e politico: i cittadini hanno scelto la libertà, la democrazia e il percorso verso l’Europa. Sono state respinte le pulsioni filorusse, che ancora una volta si sono manifestate attr...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – “La vittoria di Maia Sandu in Moldavia ha un grande significato storico e politico: i cittadini hanno scelto la libertà, la democrazia e il percorso verso l’Europa. Sono state respinte le pulsioni filorusse, che ancora una volta si sono manifestate attraverso fake news e disinformazione. E’ un punto di riscossa per quel mondo libero che in questo momento lotta per riaffermarsi di fronte all’aggressività delle autocrazie”.

Così Deborah Bergamini, vice segretario di Forza Italia e responsabile dipartimento Esteri.