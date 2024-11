Moldova: candidato filo-russo in testa nei risultati parziali

Moldova: candidato filo-russo in testa nei risultati parziali

Chisinau, 3 nov. (Adnkronos/Afp) - Secondo i risultati parziali, Alexandr Stoianoglo, sostenuto dal partito socialista filo-russo, ha un leggero vantaggio sulla candidata pro-Ue in carica Maia Sandu nel teso ballottaggio per le presidenziali in Moldova.Con l'85 percento dei voti contati nell...