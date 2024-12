Montalto di Castro, trovato morto in casa il 27enne Theo Rossi: le indagini per fare luce sulla tragedia

Nelle prime ore della mattina di ieri, venerdì 13 dicembre, il 27enne Theo Rossi è stato trovato morto nella sua abitazione a Montalto di Castro. Le cause del decesso sono ancora sconosciute: è stata disposta l’autopsia sul corpo per fare luce sulla vicenda.

Il giovane, molto conosciuto nella piccola comunità di Montalto di Castro, sarebbe stato colpito da un malore, forse un arresto cardiaco, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, il 118 e un’eliambulanza. Nonostante i tentativi di salvarlo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli amici lo ricordano con affetto e commozione sui social:

“Vogliamo ricordarti così, super simpatico. Quanto ci hai fatto divertire e quanto ti abbiamo voluto bene. Perché eri così, sapevi farti voler bene da tutti”.

Tra i post, anche quello della ex fidanzata Alessia:

“Voglio ricordarti così. Felice, tranquillo, spensierato. Voglio ricordarti per come eri prima che quella merda prendesse il sopravvento su di te. Voglio ricordarti in momenti come questi, quando eri felice con i tuoi bimbi, a guardare la tua Juventus o meglio il tuo Cristiano. E ti chiedo scusa. Scusa se ti ho abbandonato nel tuo peggior momento, scusa se ti abbiamo lasciato tutti da solo. Rimarrai sempre nel cuore di tutti noi. Ora fai buon viaggio”.

La procura di Civitavecchia ha ordinato il sequestro del corpo del giovane, che al momento è sotto la custodia dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia per determinare le cause della morte e ricostruire gli ultimi attimi della sua vita. Bisognerà stabilire se l’episodio sia accaduto per cause naturali o se sia da ricondurre ad altre circostanze.