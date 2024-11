Sarebbe morto sul colpo dopo l’impatto con un palo semaforico il 19enne egiziano Ramy Elgaml, deceduto nella notte tra il 23 e il 24 novembre a seguito di un inseguimento con i Carabinieri nel quartiere Corvetto di Milano. Stando a quanto emerso dall’autopsia, la morte del ragazzo sarebbe stata provocata dall’urto fatale, con lesione mortale all’aorta, responsabile di un’emorragia interna.

Morte Ramy Elgaml, lo schianto col semaforo e i risultati dell’autopsia

Ramy stava viaggiando come passeggero a bordo di uno scooter guidato da un amico, che ora si trova in coma all’ospedale San Carlo e che avrebbe ignorato un posto di blocco. A seguito della fuga, lo scooter si sarebbe schiantato contro un muretto in via Quaranta anche se, stando agli accertamenti, non sarebbe stato l’impatto col muretto, ma quello con un palo semaforico divelto, a causare il decesso del ragazzo. Ramy avrebbe infatti perso il casco durante la corsa.

Aperta indagine a seguito della morte di Ramy Elgaml

Dopo l’incidente, si è aperta un’indagine per omicidio stradale nei confronti del giovane alla guida dello scooter e di un vicebrigadiere dei Carabinieri, ora iscritto nel registro degli indagati a titolo di garanzia. Attualmente, la salma di Ramy non è stata ancora restituita alla famiglia per i funerali, mentre all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, sul luogo dell’incidente, sono stati lasciati numerosi mazzi di fiori e uno striscione con la scritta “Verità per Ramy”.

Il papà di Ramy Elgaml: “Smettete con i disordini e la violenza: Ramy non avrebbe voluto”

Yehia Elgaml, padre del giovane, ha lanciato un appello all’uscita dall’obitorio: “Non è il momento di fare fiaccolate. Quando seppelliremo Ramy andremo al cimitero. Ho chiesto ai ragazzi di smettere con i disordini e la violenza: Ramy non avrebbe voluto. Per favore, lasciate stare”. Il padre del ragazzo ha inoltre confermato che Ramy verrà seppellito a Milano, città dove aveva vissuto e che considerava casa sua: “Nostro figlio Ramy verrà sepolto in Italia, a Milano, la sua città”.