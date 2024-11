Umbria, incidente sulla Flaminia: due morti

Un tremendo scontro tra due automobili è avvenuto nel corso della serata di ieri a Trevi, sulla Flaminia (in Umbria). Secondo le prime informazioni che arrivano, pare che l’incidente abbia visto coinvolti un 36enne del posto e una 30enne originaria di Caserta. A seguito del sinistro, entrambe le persone sono decedute.

Incidente stradale sulla Flaminia: due morti in Umbria

Erano circa le ore 20 della serata di ieri quando, sulla via Flaminia, due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale avvenuto in un tratto rettilineo nel comune di Trevi. Le macchine coinvolte erano una Alfa Romeo e una Citroen, la prima guidata da un 36enne di Trevi, la seconda da una trentenne di Caserta. Entrambi, a seguito del pericoloso scontro, sono rimasti uccisi. A nulla, purtroppo, sono serviti i seppur rapidi interventi dei medici dl 118, giunti sul luogo dell’incidente con ambulanze e automediche.