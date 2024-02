Escursionista 69enne perde la vita

La terribile notizia arriva dal Monte Baldo. Qui, un escursionista di 69 anni ha perso la vita. Si tratta di Giorgio Piccoli. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio durante la gita in montagna e sarebbe così precipitato per trecento metri. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e le indagini per fare chiarezza sul caso sono tutt’ora in corso.

Monte Baldo, escursionista precipitato

Le ipotesi sulla caduta dell’uomo sono davvero tante ma nulla è certo e bisognerà attendere per capire cos’è successo realmente. Giorgio Piccoli, secondo una delle tante supposizione, potrebbe essere scivolato perdendo quindi l’equilibrio. Tutto è ancora da accreditare. Fatto sta che è stato visto cadere da altri escursionisti presenti che hanno immediatamente avvertito i soccorsi. L’intervento è stato effettuato con un elicottero ma all’arrivo degli operatori del 118 non c’è stato nulla da fare per il 69enne. Una gita in montagna che si è trasformata in una tragedia.

Le parole del sindaco

Giorgio Piccoli lavorava presso il comune di Avio. Il sindaco della cittadina del Trentino Alto Adige è quindi intervenuto per esprimere tutto il suo dispiacere. Fracchetti, come si legge su Il dolomiti, ha parlato di Piccoli come di una grande persona che per quarant’anni ha lavorato in modo professionale, con impegno e passione. Un vero e proprio punto di riferimento per tutti.