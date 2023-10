Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda legata alla scomparsa di Giuseppe Salvi, il ventinovenne di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di sabato 14 ottobre in Piemonte. Il corpo del giovane è stato ritrovato e recuperato a distanza di tre giorni nella zona di punta Cristalliera, a un’altitudine di circa 2.700 metri.

Era un grande appassionato di montagna

Nato a Napoli ma residente a Torino, Giuseppe risultava disperso sulle montagne tra i comuni di Fenestrelle e Roure. Come testimoniano i post condivisi sul suo profilo Instagram, era un grande appassionato di montagna, la stessa montagna che ha finito per togliergli la vita. Quel pomeriggio era uscito dalla sua abitazione per andare a fare un’escursione, una delle tante: di fronte a un mancato rientro sospetto, è stata la sorella Alessia a denunciarne la scomparsa ai carabinieri della stazione Lingotto di Torino.

Precipitato da una parete della montagna

Nella mattinata di martedì 17 erano riprese le ricerche, interrotte di nuovo dal peggioramento delle condizioni meteo. Poi l’avvistamento del corpo del giovane, avvenuto alla base della parete est della punta meridionale del Monte Orsiera: con ogni probabilità, il ventinovenne è precipitato da lì. Il recupero è stato effettuato con l’elicottero Drago dai vigili del fuoco del reparto volo del comando provinciale. Alle ricerche hanno partecipato anche il soccorso alpino e speleologico, i carabinieri, la guardia di finanza, i sanitari e le unità cinofile.