Moro: Braga, 'omaggio a lezione politica e umana'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Democrazia, partecipazione, dialogo: l’eredità di Aldo Moro ci parla ancora. Oggi rendiamo omaggio alla sua lezione politica e umana. E alla risposta democratica che il paese seppe dare alla violenza terrorista e a chi voleva colpire la libertà e la Costituzione". Così in una nota chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati al termine della visita in via Caetani.