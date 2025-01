Un bilancio drammatico per il 2024

Nel 2024, l’Italia si trova ad affrontare un’emergenza senza precedenti in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo i dati forniti dal Centro Studi Cub, sono stati registrati oltre 1482 decessi sul posto di lavoro, con una media di più di 4 morti al giorno. Questi numeri, già allarmanti, evidenziano un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente, rendendo il 2024 un vero e proprio “annus horribilis” per i lavoratori italiani.

Le cause di un fenomeno in crescita

La situazione è aggravata da fattori sistemici che rendono il lavoro in Italia sempre più pericoloso. I dati mostrano che i lavoratori stranieri corrono un rischio di morte doppio rispetto ai colleghi italiani, con 69,1 morti ogni milione di occupati contro i 26,7 degli italiani. Il settore delle costruzioni emerge come il più colpito, con 147 decessi, mentre la fascia d’età più vulnerabile è quella tra i 55 e i 64 anni.

Le regioni più colpite

Analizzando i dati regionali, la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di vittime, con 121 morti nei primi undici mesi del 2024. Seguono Campania, Emilia-Romagna e Lazio, tutte con numeri preoccupanti. Questi dati non solo evidenziano una crisi della sicurezza sul lavoro, ma pongono anche interrogativi sulla responsabilità delle imprese e sull’efficacia delle normative vigenti.

Un appello all’azione

Walter Montagnoli, della segreteria nazionale Cub, sottolinea l’urgenza di un intervento governativo. Secondo Montagnoli, la situazione attuale non può più essere considerata un semplice incidente, ma piuttosto un fenomeno sistematico legato a pratiche aziendali scorrette e alla mancanza di controlli adeguati. È necessario un cambiamento radicale delle leggi sul precariato e sui subappalti, oltre a pene più severe per le violazioni delle norme di sicurezza.

Conclusioni e prospettive future

La sicurezza sul lavoro in Italia è diventata una questione di vitale importanza. Con oltre 540.000 infortuni non mortali registrati, è chiaro che le misure attuali non sono sufficienti. È fondamentale che il governo prenda provvedimenti concreti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e proteggere la vita dei lavoratori. Solo così si potrà sperare di ridurre il tragico bilancio di morti sul lavoro e costruire un futuro più sicuro per tutti.