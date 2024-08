Morto il chirurgo plastico dei vip Marco Gasparotti: aveva ritoccato attrici, conduttrici e showgirl

Il chirurgo plastico Marco Gasparotti è morto a 69 anni. Era considerato tra i 100 migliori del mondo e ha ritoccato numerosi volti noti italiani.

Marco Gasparotti, chirurgo plastico dei vip, è morto all’età di 69 anni. Il famoso professionista era considerato tra i 100 migliori del mondo. Nato a Ghedi, in provincia di Brescia, nel 1955, ha operato più di 15.000 pazienti in trent’anni, tra cui molti personaggi famosi. Tra i suoi clienti ci sono le conduttrici Maria De Filippi e Paola Perego, le attrici Giuliana De Sio e Eva Henger, la politica Stefania Prestigiacomo e le showgirl Pamela Prati e Ela Weber.

La notizia della sua morte è stata data su Instagram dal Gruppo Gasparotti. “È stato non solo un chirurgo plastico di straordinario talento ma anche un mentore, un amico e una fonte di ispirazione per tutti noi” si legge nel post condiviso. Lo hanno ricordato anche molti colleghi, tra cui Emanuele Bartoletti, presidente della società italiana di medicina estetica, e Roy De Vita.

Marco Gasparotti si è laureato all’Università di Roma nel 1978 e si è specializzato in Chirurgia Plastica all’Università di Parma nel 1981. Fin dal 1978 ha frequentato le scuole brasiliane e americane di chirurgia plastica più prestigiose. Il medico è stato citato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo dal Sherrell Aston Institute di New York. “Ho imparato che l’umiltà è la qualità dei forti” aveva scritto Gasparotti nel suo sito. “L’avere sempre il contatto con la realtà e non montarsi mai la testa è fondamentale nel mio lavoro, come in ogni altro lavoro di grossa responsabilità. Quando una donna mi affida il suo viso, o un padre mi fa operare la figlia, capisci che gesto grande fanno e devi dedicarti con tutta l’anima, la scienza e la passione perché i loro sogni diventino realtà” ha aggiunto.