Il 69enne, Ernesto Tafuri, è morto nell'incendio del suo appartamento al civico 10 di via Caposile, a Prati

Ernesto Tafuri, dentista in uno studio nel quartiere Prati, non è riuscito a mettersi in salvo, forse è stato sorpreso nel sonno dalle fiamme divampate all’alba nella sua abitazione.

La morte di Ernesto Tafuri

L’uomo era conosciuto soprattutto per il suo ruolo di dentista, ha curato il sorriso di numerosi personaggi famosi che, soprattutto tra gli anni Novanta e Duemila.

I Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti sul luogo e, all’interno dell’abitazione, che si trova al settimo piano di una palazzina, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato del dentista insieme a tre dei quattro gatti che possedeva.

Le indagini sulla morte di Ernesto Tafuri

Sull’incendio è stata aperta una indagine della polizia di Stato e della procura che dovrà chiarire la dinamica della tragedia. Le operazioni di soccorso non sono state facili e si sono protratte per oltre due ore.

Le parole del sindacato dei vigili del fuoco sulla morte di Ernesto Tafuri

