Due persone sono state trasportate in ospedale dai medici del 118 nel cuore della notte fra ieri e oggi, dopo che un incendio aveva colpito la palazzina in cui vivevano insieme ai loro due cani.

Incendio a Lucca, due feriti in una palazzina: il rogo

I vigili del fuoco di Lucca sono stati richiamati all’attenzione nel cuore della notte fra il 4 e il 5 aprile per un intervento in una palazzina di Sant’Angelo in Campo. Per motivi ancora da chiarire, nella mansarda dell’immobile è scoppiato un grosso incendio che ha messo in pericolo la vita degli inquilini. Sul posto sono giunti i caschi rossi che, anche grazie ad un’autobotte, oltre ai mezzi di intervento ordinario, sono riusciti a domare le fiamme.

Incendio a Lucca, due feriti in una palazzina: il ricovero

I due inquilini sono stati portati in salvo, così come i due animali che vivevano con loro. La coppia è stata trasferita poi in ospedale. Entrambe le persone sono state curate per le ustioni e l’intossicazione da fumi che avevano contratto. L’immobile è stato dichiarato inagibile: si studiano le motivazioni dietro allo scoppio del rogo.