Il giudice Stefano Venturini è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto a Roma.

Il giudice Stefano Venturini, di 62 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Roma, mentre era a bordo della sua moto.

Morto il giudice Stefano Venturini dopo un incidente in moto a Roma

Il giudice Stefano Venturini ha lottato per diverse ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il 62enne è morto questa mattina, venerdì 14 giugno, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via della Giustiniana, uno scontro frontale tra due moto Yamaha. L’altro uomo coinvolto, un 50enne, è rimasto ferito in modo serio, ma non è in pericolo di vita e si trova ricoverato al Policlinico Gemelli. Il giudice lascia moglie e un figlio, ed è la 70esima vittima della strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

Chi era Stefano Venturini

Lutto tra gli amici e i colleghi del giudice, quelli che lavorano a Roma e quelli che lavorano al tribunale di Avezzano, dove Venturini è stato a lungo, fino al trasferimento a Roma nel 2016. Originario di Tagliacozzo, sempre in Abruzzo, Venturini era conosciuto anche negli ambienti sportivi. Era un grande appassionato di moto e di sci.

“Cari colleghi, un tragico incidente ha posto fine oggi alla vita del collega Stefano Venturini. Ho lavorato sei anni con lui in Corte di appello e conoscevo e apprezzavo il suo ottimismo, la sua lealtà, la sua positività, la sua energia, che metteva in qualunque attività, comprese quelle sportive. Lascia un grande vuoto in Corte di appello. A nome della Ges e di tutti i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato formulo le più sentite condoglianze alla moglie Maria Teresa e al figlio Federico. Che la terra ti sia lieve, amico nostro” ha scritto il gip Emanuela Attura, amica del giudice.