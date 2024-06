Incidente in moto a Roma per il giudice Venturini: è grave

Il giudice Stefano Venturini è rimasto coinvolto in un incidente a Roma, mentre raggiungeva la Corte d'Appello in moto. È in gravi condizioni.

Stefano Venturini, giudice abruzzese di 63 anni originario di Tagliacozzo, è rimasto coinvolto in un incidente in moto a Roma, mentre si recava alla Corte d’Appello. Si trova all’ospedale Sant’Andrea in gravi condizioni.

Incidente per il giudice Venturini a Roma

Si stava recando in Corte d’Appello a Roma, il giudice Stefano Venturini, quando è rimasto coinvolto in un incidente mentre era a bordo della sua moto.

Il sinistro è avvenuto sulla via Cassia e oltre al suo mezzo, è rimasta coinvolta anche un’altra moto.

Incidente a Roma per il giudice Venturini: l’intervento dei soccorsi

Subito sul posto sono giunti i soccorritori sanitari, che hanno trasportato d’urgenza il giudice al Sant’Andrea.

Le sue condizioni sono parse serie fin da subito, infatti ha riportato delle fratture agli arti e un trauma alla testa. I medici hanno deciso per il ricovero in terapia intensiva in attesa degli sviluppi di un possibile edema cerebrale provocato dallo schianto.

L’impatto è avvenuto il 13 giugno ma già in serata sembra che le sue condizioni siano migliorate, anche se la prognosi rimane ancora riservata.

Incidente per il giudice Venturini: la notizia arriva al suo paese

La notizia è arrivata subito a Tagliacozzo, paese abruzzese d’origine del giudice Venturini.

Il sindaco Vincenzo Giovagnorio ha subito contattato i familiari per avere notizie e comunicando poi il fatto ai concittadini, ha riferito che l’edema cerebrale non dovrebbe aver procurato particolari danni ma bisognerà attendere alcuni giorni per essere certi delle sue condizioni. Ora sarebbe in coma farmacologico, stando agli ultimi aggiornamenti.

Venturini è molto conosciuto per aver lavorato al Tribunale di Avezzano per diversi anni occupandosi dei processi più importanti, prima di arrivare a Roma.

