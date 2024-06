Nella giornata di mercoledì 12 giugno si è verificato un incidente stradale a Milano, che ha coinvolto un ciclista. L’uomo si trova in gravissime condizioni.

Incidente a Milano, moto colpisce un ciclista: è gravissimo

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, si è verificato un incidente stradale in via Corsica, a Milano. Un ciclista è stato colpito da una moto e si trova in gravissime condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Per il momento ci sono poche informazioni su quanto accaduto.

Incidente a Milano: la ricostruzione

Dalle prime informazioni sembrerebbe che un motociclista abbia urtato un ciclista, che è caduto a seguito dell’impatto. Il ferito ha 89 anni, che ha sbattuto in modo violento la testa e ha riportato un trauma cranico. I paramedici lo hanno portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Il motociclista non ha riportato nessuna ferita, ma è sotto choc per quanto accaduto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.