Morto Quincy Jones, il produttore e musicista aveva 91 anni

(Adnkronos) – E' morto Quincy Jones. Il musicista e produttore, che ha collaborato con Michael Jackson, Frank Sinatra e molti altri, aveva 91 anni. Insignito di 26 Grammy Award su 76 nominations e nel 1991 anche di un raro Grammy Legends Award, ha prodotto due dischi anche in Italia.

Jones “si è spento serenamente questa notte nella sua casa di Bel Air, in California. Il signor Jones era circondato dai suoi figli, dai suoi fratelli e dai parenti più stretti”, ha dichiarato il suo agente alla Cnn in un comunicato. “Stasera, con il cuore pieno ma spezzato, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello Quincy Jones”, si legge nel comunicato. “E sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui. È davvero unico nel suo genere e ci mancherà moltissimo; ci conforta e ci rende immensamente orgogliosi sapere che l'amore e la gioia, che erano l'essenza del suo essere, sono stati condivisi con il mondo attraverso tutto ciò che ha creato. Attraverso la sua musica e il suo amore sconfinato, il cuore di Quincy Jones batterà per l'eternità”.

Celebre musicista jazz e pop, Jones è stato anche un prolifico arrangiatore di generi diversi, direttore d'orchestra, dirigente di un'etichetta discografica e sostenitore dei diritti civili. Il suo talento e la sua grinta lo hanno portato a una carriera quasi ineguagliabile nel mondo dello spettacolo.

La sua lunga e variegata lista di crediti include la composizione della colonna sonora del film premio Oscar 'In the Heat of the Night' (La calda notte dell'ispettore Tibbs), la produzione dell'album campione d'incassi 'Thriller' di Michael Jackson e la partecipazione di decine di star del pop e del rock alla registrazione del singolo di beneficenza del 1985 'We Are the World'.

Nato a Chicago il 14 marzo 1933, Quincy Jones iniziò la carriera come trombettista nell'orchestra di Lionel Hampton nel 1953, abbandonò progressivamente questo strumento a favore della composizione e dell'arrangiamento per proprie orchestre e spesso per quella di Count Basie, e per cantanti sia bianchi sia di colore (Ella Fitzgerald, Ray Charles, di cui era molto amico, Frank Sinatra, tra gli altri). Jones ha prodotto dischi di enorme successo, a suo nome e per altri. È stato anche uno dei produttori esecutivi per la serie televisiva 'Willy il principe di Bel-Air'. E' stato, inoltre, attivista per i diritti degli afroamericani e soprattutto talent scout.