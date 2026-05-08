MotoGp Le Mans, oggi libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle

MotoGp Le Mans, oggi libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle

(Adnkronos) –

Riecco la

MotoGp. Da oggi, venerdì 8 maggio, a domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Le Mans. La quinta gara del Motomondiale andrà in scena in Francia, dopo la tappa spagnola a Jerez: si riparte dal successo di Alex Marquez in Spagna, con l’italiano Marco Bezzecchi ancora leader della classifica piloti.

Tocca subito alle prove libere e alle pre-qualifiche: ecco orario e dove vederle in tv e streaming.

Ecco il programma e gli appuntamenti di oggi, venerdì 8 maggio, del Gp di Le Mans:

Venerdì 8 maggio



Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Tutti gli appuntamenti del Gp di Le Mans – a cominciare dalle libere e le pre-qualifiche di oggi – saranno visibili su Sky Sport MotoGp Hd (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now.

Tv8 trasmetterà in diretta (in chiaro e gratis) le qualifiche di sabato e la Sprint, mentre il Gp di domenica sarà visibile in differita (ore 17).

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