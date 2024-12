Claudio Gulisano, il figlio, accusato di aver avvelenato i genitori per motivi finanziari.

Il dramma dei coniugi Gulisano

Il 5 dicembre scorso, la città di Cagliari è stata scossa da un tragico evento: il duplice omicidio di Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni. I due coniugi sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli, apparentemente vittime di avvelenamento. La notizia ha suscitato un’ondata di shock e incredulità tra i residenti, che conoscevano la coppia come persone tranquille e rispettabili.

Il sospettato e le indagini

Attualmente, il principale sospettato è Claudio Gulisano, il figlio più giovane della coppia, di 44 anni. Dopo un lungo interrogatorio durato oltre sei ore, è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio volontario. Gli investigatori dell’Arma dei carabinieri, coordinati dalla pm Rossana Allieri, sono convinti che il movente economico sia alla base di questo tragico gesto. Infatti, i coniugi possedevano almeno sei appartamenti in città, e Claudio avrebbe avuto problemi finanziari significativi, legati al fallimento di un’attività commerciale che il padre gli aveva affidato.

Le difficoltà economiche di Claudio Gulisano

Secondo quanto emerso dalle indagini, Claudio Gulisano si trovava in una situazione di grave indebitamento. Il fallimento del market, che gli era stato regalato dal padre, ha lasciato il figlio con pesanti debiti da affrontare. Questo aspetto della sua vita potrebbe averlo spinto a compiere un gesto estremo, in un tentativo disperato di risolvere le sue difficoltà economiche. La procura, dopo aver esaminato le prime dichiarazioni di Claudio, ha ritenuto che le sue risposte non fossero convincenti, portando così al fermo.

Il futuro delle indagini

Il movente economico sarà al centro delle indagini nei prossimi giorni. Gli investigatori continueranno a raccogliere prove e a interrogare testimoni per chiarire ulteriormente la dinamica di questo omicidio. L’avvocato di Claudio Gulisano, Luigi Sanna, ha dichiarato che intende approfondire la situazione con il suo assistito, per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La comunità di Cagliari attende con ansia ulteriori sviluppi, sperando che la verità venga a galla e che giustizia venga fatta per Luigi e Marisa.