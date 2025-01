Elon Musk, durante l'evento per Trump, sembra eseguire un saluto romano, suscitando reazioni sui social. Andrea Stroppa in un commento tenta di spiegare il gesto.

Elon Musk ha davvero fatto un saluto romano durante la festa alla Capital One Arena per l’insediamento di Donald Trump? Le immagini che circolano sui social mostrano il proprietario di X e Tesla, recentemente nominato a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), mentre conclude il suo discorso con un gesto che a molti ha ricordato il saluto romano.

Musk, saluto romano e il commento sull’autismo: il gesto che ha scatenato le polemiche sui social

Inutile dire che il web si è infiammato immediatamente. Andrea Stroppa, stretto collaboratore di Musk in Italia, ha inizialmente alimentato il dibattito con un post su X: “L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano”. Tuttavia, il post è stato rimosso poco dopo. Successivamente, Stroppa ha chiarito: “Quel gesto non aveva nulla a che fare con ideologie estreme. Elon, che è autistico, stava semplicemente cercando di esprimere i suoi sentimenti con il messaggio ‘Voglio darvi il mio cuore’. Questo è quello che ha detto anche al microfono”. Ha poi aggiunto: “Elon detesta gli estremisti!”. Nonostante le spiegazioni, il dibattito sui social non si è placato. La questione ha rapidamente fatto il giro del mondo.

Musk, saluto romano e commenti su autismo: l’eco della polemica a livello mondiale

I media internazionali non si sono lasciati sfuggire l’occasione di commentare l’accaduto, specialmente in Israele, dove testate come il Times of Israel hanno scritto: “Musk sembra eseguire il saluto fascista all’evento di inaugurazione”. Haaretz, invece, ha ricordato come il miliardario avesse in passato criticato George Soros e sostenuto partiti di estrema destra europei, come il tedesco AfD. Anche sui social la polemica è esplosa. Il Guardian ha riportato il commento dell’epidemiologo americano Eric Feigl-Ding, che ha scritto su X: “Mio Dio… Musk ha appena fatto il saluto nazista in diretta TV”. Reazioni di indignazione e preoccupazione hanno rapidamente riempito le timeline. E Musk? Durante il suo intervento, ha dichiarato che la rielezione di Trump non è stata “una vittoria ordinaria”, bensì “un bivio cruciale per la civiltà umana”. Davanti alla folla riunita a Washington, il magnate ha affermato: “Ci sono elezioni che vanno e vengono, alcune contano più di altre. Questa, beh, questa era davvero importante”. Ha poi concluso con parole che non hanno mancato di suscitare altre reazioni: “Il mio cuore va a voi. Grazie a voi, avremo città sicure, confini sicuri e spese sensate. Le basi, insomma”.