Oggi è il giorno dell’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Unit. In molti sono a chiedersi quale sarà l’impatto sulla relazione con l’Europa?

Trump, l’insediamento e l’alleanza USA-Europa: cosa potrebbe minare i rapporti tra le due superpotenze?

La questione non è banale: gli scambi tra le due sponde dell’Atlantico rappresentano una delle alleanze più forti e complesse del mondo, non solo sul piano economico, ma anche politico, militare e culturale. Le implicazioni della presidenza Trump potrebbero far tremare questa stabilità, ma è difficile pensare che una rottura totale sia possibile.

L’Europa, con i suoi 450 milioni di abitanti, è sicuramente una grande potenza di consumo. Però, nonostante tutto questo, i legami con gli Stati Uniti sono ancora forti, quasi come un filo che non riesce a spezzarsi. Gli Stati Uniti hanno fatto dei passi enormi verso l’autosufficienza, soprattutto in settori vitali come l’energia e la tecnologia. L’Europa, invece, sembra un po’ più indietro in certe aree. La difesa e le importazioni restano quelle che ci legano ancora a Washington… È come se da un lato ci fossero enormi progressi, ma dall’altro alcune dipendenze continuano a persistere.

Nel 2023 per esempio, gli scambi tra Stati Uniti e Unione Europea sono arrivati a una cifra enorme, 1.540 miliardi di euro, un numero che, se ci pensi, rappresenta una fetta significativa del commercio globale. Ma c’è una cosa interessante: gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale nei confronti dell’Europa. Sembra che siano più gli americani a dover fare i conti con una sorta di squilibrio, se si parla di beni. Però, ed è qui che le cose si complicano un po’, se guardiamo ai servizi, l’Europa finisce per avere il deficit. La situazione si capovolge quando si cambia settore. Eppure, nonostante questa complessità, è evidente quanto i due continenti siano legati tra loro.

Trump con l’insediamento si riapre il dibattito dell’alleanza USA-Europa: la nuova politica commerciale

In tutto questo, non mancano certo le tensioni. Si pensi alla politica commerciale di Trump, che non ha mai nascosto la sua intenzione di alzare barriere doganali, minacciando dazi sulle importazioni europee. Insomma, c’è sempre un’ombra che si staglia sopra questi scambi. Le economie sono fortemente interconnesse, ma non sempre pacifiche. E chissà, magari nel futuro, con le nuove sfide che arriveranno, le cose potrebbero cambiare ancora. Ma una cosa è certa: tra Stati Uniti e Europa, il legame è profondo, ma non sempre facile.

La politica commerciale di Trump potrebbe aprire un fronte nuovo per alcuni paesi, quali potrebbero essere le implicazioni? I dazi, che potrebbero colpire selettivamente alcuni settori, come il vino o l’auto tedesca, rischiano di aumentare i costi e generare tensioni politiche. Un aumento generalizzato dei dazi potrebbe portare a una contrazione del Pil in Europa e negli Stati Uniti. E mentre l’Europa cerca di proteggere le proprie industrie, gli Stati Uniti potrebbero vedere spostarsi alcune produzioni europee sul loro territorio, con effetti che potrebbero ridurre ulteriormente l’interscambio.

Trump e il suo insediamento: cosa potrebbe accadere all’alleanza USA-Europa?

L’Europa si trova a dover affrontare una sfida ancora più complessa. Seppure la disponibilità di capitali in Europa sia alta, una parte consistente finisce negli Stati Uniti a causa della frammentazione del mercato finanziario europeo. Creare un mercato unico europeo potrebbe essere la chiave per trattenere questi capitali e dare impulso all’innovazione.

Ma non è solo l’economia ad essere in gioco. L’ambiente è un altro terreno di scontro. Trump ha già indicato la sua intenzione di aumentare la produzione di petrolio, una mossa che potrebbe indebolire la leadership europea nella lotta contro il cambiamento climatico. Questo metterebbe in difficoltà i governi europei più sensibili a questi temi.

Le relazioni politiche tra USA e UE sono radicate nel tempo, ma l’influenza crescente della Cina potrebbe spingere Washington a ridurre l’importanza dell’alleanza transatlantica. Tuttavia, la realtà geopolitica attuale, con la crescente competizione globale, obbliga entrambe le parti a mantenere una connessione forte. Sarà cruciale come Trump, con la sua politica imprevedibile, gestirà questa dinamica nei prossimi anni.