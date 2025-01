E’ arrivato il fatidico giorno della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, confermando così una legge tanto attesa.

Già dal 19 Gennaio sembrerebbe definitiva la decisione presa in merito alla chiusura nel territorio americano per il celebre social Tik Tok.

Tiktok ban Usa: Corte Suprema conferma il veto e obbliga la casa madre a vendere

La sentenza per il ban di Tik tok su suolo Usa, approvata all’unanimità, dichiara che i diritti di libertà e di espressione del singolo debbano assolutamente cedere il passo alle preoccupazioni per la sicurezza nazionale, legate al controllo cinese su TikTok. La legge approvata dal Congresso e ora confermata dalla Corte, obbliga la società che fa capo a TikTok, ByteDance, di vendere l’applicazione a un’impresa statunitense entro il 19 gennaio, in caso contrario il potenziale mancato rispetto di questo termine, il servizio sarà vietato negli Stati Uniti.

La decisione che ha portato la Corte Suprema a questo epilogo è la rappresentazione di una vicenda che apre ora di sicuro nuovi scenari, nel caso specifico incerti per TikTok e per i suoi 170 milioni di utenti americani.

Tiktok ban Usa: sicurezza e il controllo “cinese” la preoccupazione per l’app

Tra i giudici della Corte Suprema ha prevalso la preoccupazione che il controllo cinese su TikTok possa costituire una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, una questione che negli ultimi anni ha generato molte polemiche. Le autorità statunitensi sostengono che l’app potrebbe essere impiegata per raccogliere dati sensibili degli utenti americani e trasferirli al governo cinese, un’accusa respinta da ByteDance.