Myanmar: attacco aereo uccide almeno 19 studenti

Naypyidaw, 13 set. (Adnkronos) – Un attacco aereo della giunta militare birmana ha ucciso almeno 19 studenti, tra cui minorenni, nello stato di Rakhine, nell'ovest del Myanmar. Lo riferisce su Telegram l'esercito di Arakan, un gruppo armato ribelle che combatte contro l'esercito per il controllo del Rakhine, dove ha conquistato ampie porzioni di territorio nell'ultimo anno, aggiungendo che l'attacco a due scuole superiori private nella città di Kyauktaw è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, uccidendo 19 studenti di età compresa tra i 15 e i 21 anni e ferendone altri 22.

Il quotidiano locale Myanmar Now ha riferito che un aereo da guerra della giunta ha sganciato due bombe da 230 chilogrammi su una scuola superiore mentre gli studenti dormivano. In una dichiarazione, l'Unicef ha condannato il "brutale attacco", che, "si aggiunge a un modello di violenza sempre più devastante nello Stato di Rakhine, con bambini e famiglie che pagano il prezzo più alto".