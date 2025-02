Myplant & Garden, Grandi: "Milano non è indietro rispetto alle altre metropoli"

Myplant & Garden, Grandi: "Milano non è indietro rispetto all...

Milano, 19 feb. (Adnkronos) – "Sul verde, Milano non è indietro rispetto alle grandi metropoli. Stiamo lavorando abbastanza in sinergia anche con i progetti europei e le mission a cui aderiamo con le altre città. Diciamo che stiamo viaggiando tutti in parallelo, ovviamente con attenzione diversa. Noi abbiamo, ad esempio, un problema importante di parcheggi di auto nella città che ci impediscono ad esempio di accelerare sulle depavimentazioni, per cui dovremo lavorare anche sulla riduzione delle auto". Così Elena Grandi, assessora all'ambiente e verde al Comune di Milano, a margine della conferenza 'Learning from … Gestione del verde pubblico e cambiamento climatico' a cura di Green City Italia, in collaborazione con Myplant & Garden, Regione Lombardia e Comune di Milano.

L'evento è stato ospitato proprio da Myplant & Garden nei padiglioni di Fiera Milano Rho. L'iniziativa si propone di rafforzare una rete mondiale di 'nature positive cities', città impegnate nella sostenibilità ambientale e nella promozione del verde urbano, verso una collaborazione internazionale sempre più ampia e strutturata.

"Dall’ incontro di oggi -prosegue Grandi- è emerso un interessantissimo confronto tra città diverse due più simili, Milano e Vienna, e una profondamente diversa come Riyad. Gli interventi, però, vanno tutti nella stessa direzione: valorizzazione dei suoli, depavimentazione, mitigazione dell’effetto delle isole di calore, biodiversità erba, alberi e soprattutto suoli drenanti che valorizzano la risorsa idrica. Tutto con difficoltà differenti e forse anche risorse differenti in termini economici".