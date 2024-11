Un incidente tragico in famiglia

Un drammatico episodio si è verificato a Napoli, dove un uomo di 46 anni ha ferito accidentalmente la propria figlia di sette anni mentre maneggiava una pistola. L’incidente è avvenuto all’interno della loro abitazione, suscitando preoccupazione e indignazione nella comunità locale. La bambina, colpita a una spalla, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Villa Betania di Ponticelli, dove i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita.

Le indagini della polizia

Le indagini sono state avviate dopo l’arrivo della piccola in ospedale. Inizialmente, la madre aveva dichiarato che la figlia era stata colpita da un proiettile vagante mentre giocava nei giardinetti vicino a casa. Tuttavia, gli agenti della Squadra Mobile hanno iniziato a mettere in dubbio questa versione, raccogliendo testimonianze e conducendo sopralluoghi. Durante le verifiche, è stato trovato un segno sul muro dell’abitazione, riconducibile all’impatto di un proiettile, che ha ulteriormente complicato la situazione.

La verità emerge

Con il proseguire delle indagini, la madre ha cambiato la sua versione dei fatti, rivelando che il colpo era partito dalla pistola del padre. L’uomo, che fino a quel momento era irreperibile, si è presentato in casa mentre gli agenti erano ancora presenti. Ha confermato la versione della moglie, ammettendo le sue responsabilità. Questo ha portato a una denuncia per lesioni colpose e detenzione abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso, data la sua presunta connessione con ambienti della criminalità organizzata.

Un problema che affligge la società

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza domestica e sull’uso delle armi in contesti familiari. La presenza di armi da fuoco in casa, soprattutto in famiglie con precedenti penali, rappresenta un rischio significativo. È fondamentale che le autorità competenti intensifichino i controlli e promuovano campagne di sensibilizzazione per prevenire simili incidenti. La sicurezza dei bambini deve essere una priorità assoluta, e ogni misura deve essere adottata per garantire che episodi del genere non si ripetano.