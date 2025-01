Napoli, crolla un lampione su un 17enne: è in gravi condizioni

Napoli, crolla un lampione su un 17enne: è in gravi condizioni

Il forte vento ha causato il crollo di un lampione, a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Le condizioni del 17enne colpito sono serie.

Il maltempo e il forte vento si sta abbattendo anche su Napoli, dove un 17enne di rientro da scuola è stato travolto da un lampione che è improvvisamente crollato. Ecco cosa è accaduto e quali sono le condizioni del giovane studente.

Napoli, crolla il lampione per il vento e colpisce un 17enne: è in gravi condizioni

Dramma a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove intorno alle 14 di oggi, 13 gennaio, una plafoniera della pubblica illuminazione è crollata su viale Dimitri, a causa del forte vento. Il lampione ha travolto uno studente di 17 anni che stava rientrando a casa dopo la scuola in scooter. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118, allertati da alcuni passati che hanno visto quanto accaduto, ed è stato trasportato all’Ospedale del Mare in codice rosso.

Le sue condizioni di salute sono davvero gravi, con prognosi riservata.

Le cause del crollo

Sul luogo del crollo è intervenuta anche la polizia municipale che ha recintato l’area dove è avvenuto il dramma. Si indaga su quanto accaduto, ma secondo una prima ricostruzione le forti raffiche di vento che da giorni stanno imperversando sull’intera regione Campania, sarebbero state determinanti.

Le autorità stanno indagando per accertare eventuali responsabilità legate alla manutenzione dell’illuminazione pubblica.

Prorogata l’allerta meteo in Campania

Per le condizioni meteo avverse, la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche e mare agitato e possibili mareggiate. L’avviso è valido almeno fino alle 18 di domani sera, martedì 14 gennaio, sull’intero territorio.