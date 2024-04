Incidente a Napoli. La nave veloce Isola di Procida, partita da Capri, è andata a scontrarsi contro una banchina al Molo Beverello, durante le operazioni di ormeggio.

Napoli, nave finisce contro banchina del porto: diversi feriti

La nave veloce Isola di Procida, partita da Capri, ha colpito una banchina al Molo Beverello a Napoli, durante le operazioni di ormeggio. Alcune persone a bordo dell’imbarcazione sono rimaste ferite a causa dell’urto. Si tratta di una trentina di persone, tutte fortunatamente in codice giallo e verde. Al momento dell’impatto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi, per cui sono tutti caduti.

Nave contro banchina a Napoli: forse un guasto tecnico

La compagnia ha comunicato che l’impatto probabilmente si è verificato a causa di un guasto tecnico e ha reso noto di aver attivato tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri. Ha aggiunto che fornirà la massima collaborazione all’autorità marittima per accertare le cause di questo incidente.