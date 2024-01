Allerta meteo in diverse località italiane nella giornata dell’Epifania. A Siracusa le violente raffiche di vento hanno provocato la rottura degli ormeggi di una nave da crociera in sosta tecnica.

Nave da crociera rompe gli ormeggi per il forte vento

Una nave da crociera Msc ha rotto gli ormeggi a seguito delle violente raffiche hanno investito la città. L’imbracazione si trova al Porto di Siracura e non vi sono passeggeri a bordo: le raffiche violentissime hanno reso piuttosto complesse le operazioni di recupero. Sul posto sono intervenuti alcuni rimorchiatori allo scopo di agganciarla per procedere successivamente all’ormeggio in una posizione differente e maggiormente riparata. Anche la banchina è stata danneggiata e occorrerà valutare l’entità del danno nelle prossime ore. Il vento ha provocato danni, insieme alle mareggiate, anche ad alcune imbarcazioni ferme nei vari ormeggi privati.

La situazione in città è stata tutt’altro che semplice da gestire: oltre alle raffiche anche pioggia e grandine hanno sorpreso le persone che si trovavano all’aperto. Complessivamente i vigili del fuoco hanno dovuto far fronte ad oltre quaranta richieste di intervento per danni provocati per lo più dalle raffiche, tra caduta di alberi o grossi rami in strada, caduta di tegole e calcinacci, cavi elettrici danneggiati.