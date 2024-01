Previsioni meteo: cosa attendersi durante il weekend dell'Epifania

Il caldo anomalo che ha caratterizzato il periodo natalizio e i primi giorni dell’anno sta per finire. Previsioni meteo: maltempo e neve in arrivo per la Befana.

Forte peggioramento del tempo è atteso per il weekend della Befana, con maltempo e neve in arrivo su gran parte dell’Italia. Secondo le previsioni, il clima anomalo degli ultimi giorni sta per finire e verrà sostituito da un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche. Già a partire dalla mattina di venerdì, si avranno i primi segni di peggioramento con alcuni piovaschi nelle regioni della Sardegna, Liguria, Alta Toscana e parzialmente Piemonte e Valle d’Aosta. Nel pomeriggio, un fronte collegato ad una bassa pressione sul Golfo del Leone porterà piogge più consistenti nella zona Nord-Ovest e fino al Triveneto.

Ciclone e venti forti: cosa aspettarsi per la festa della Befana

Per quanto riguarda la festa della Befana, è previsto un ciclone accompagnato da venti forti che si sposterà verso il Medio Adriatico. Le zone più colpite saranno Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, dove ci si aspetta una copiosa nevicata. Sul versante tirrenico e sulle Alpi, invece, saranno presenti forti raffiche di vento. Domenica, il ciclone si dirigerà verso l’Emilia Romagna, le Marche e il Basso Tirreno, portando abbondanti precipitazioni. In generale, è possibile prevedere un clima instabile con piogge e nevicate a quote collinari in tutta Italia, mentre le temperature subiranno un sensibile calo. Bisognerà prestare attenzione ai possibili disagi che potrebbero derivare da questo peggioramento delle condizioni meteorologiche durante le festività della Befana.