L’incidente a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 5. Una Smart a due posti si è ribaltata con a bordo una famiglia di quattro persone e una bambina di 8 anni è morta sul colpo. Le indagini delle forze dell’ordine e l’arresto per omicidio stradale.

L’incidente a Giugliano e la morte della piccola di 8 anni

Una Smart Fortwo, priva di assicurazione e guidata da un uomo senza patente, si è ribaltata per cause ancora da accertare in via Domitiana, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

A bordo dell’automobile, omologata per due, erano presenti una mamma, il compagno e due figlie. Una delle bambine, di soli 8 anni, è morta, mentre la sorella di 16 anni è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale a Pozzuoli. La mamma è in osservazione e l’uomo che guidava ha rimediato solo qualche escoriazione.

La piccola vittima si chiamava Michelle Volpe, nata da una precedente relazione della madre, così come la sorella 16enne, seduta nel vano portabagagli al momento dell’incidente.

Arrestato il conducente dell’auto e denunciata la madre della bambina

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Varcaturo e della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per omicidio stradale Francesco D’Alterio, 47 anni, l’uomo alla guida dell’auto. Era stato scarcerato poche ore prima dell’incidente dopo una condanna per furto.

Anna Boscaglia, madre della piccola Michelle e di Jennifer, invece, è stata denunciata in stato di libertà, sempre con l’accusa di omicidio stradale. La bimba deceduta nell’impatto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era in braccio alla mamma senza cinture di sicurezza.

Le indagini dopo l’incidente

Sulla tragedia stanno investigando i carabinieri della stazione di Varcaturo e della sezione mobile di Giugliano. Non sono ancora note in modo ufficiale le cause del ribaltamento dell’auto, ma è probabile che il conducente abbia perso il controllo a causa dell’alta velocità.

Intanto è stato disposta l’autopsia sul corpo della piccola vittima.