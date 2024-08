Un uomo è stato sbalzato fuori da una giostra del luna park allestito per i festeggiamenti della patrona di Capurso, in provincia di Bari

Durante la festa patronale di Capurso, in provincia di Bari, è avvenuto un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Un uomo è stato sbalzato fuori da una giostra dopo che il sistema di sicurezza del gioco si è improvvisamente sganciato.

Sbalzato fuori dalla giostra del luna park a Capurso

Il ferito è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Di Venere di Bari. Nell’impatto ha riportato un trauma cranico, ma è rimasto cosciente e non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Cosa è successo

L’incidente si è verificato nella serata di domenica 25 agosto, durante le celebrazioni in onore della Madonna del Pozzo, patrona della città. L’uomo si trovava sulla giostra del luna park quando la chiusura di sicurezza si è sganciata, come riportato dall’Ansa. Gli operatori dell’ambulanza sono intervenuti tempestivamente per prestare i primi soccorsi. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

I precedenti

Nel luglio scorso, si è verificato un incidente analogo a Gallipoli, dove il palo di una giostra si è rotto improvvisamente, ferendo quattro ragazzi, i quali hanno riportato diverse contusioni. La giostra era composta da seggiolini sospesi a lunghe catene, che ruotavano mentre i partecipanti cercavano di afferrare un pallone volante per vincere un giro gratuito.