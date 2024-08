Camilla Cecconi, 21 anni, è morta nella giornata di ieri, domenica 25 agosto mentre andava a Messa. Un’auto infatti ha investito lei e un’amica, sua coetanea, a Palestrina.

L’incidente mortale

La tragedia è avvenuta a Palestrina (Roma), nella tarda mattinata di ieri. Le due ragazze stavano attraversando la strada camminando lungo le strisce pedonali dirette verso la chiesa (entrambe erano catechiste) quando un’auto guidata da una donna di sessantasette anni, le ha investite. A dare l’allarme sono stati i passanti, che hanno assistito all’incidente. La donna al volante sarà indagata per omicidio stradale.

L’arrivo dei soccorsi e la morte di Camilla Cecconi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi che hanno portato le due ragazze in ospedale. Camilla Cecconi è apparsa sin da subito in gravi condizioni e ha necessitato del trasporto in eliambulanza. Le sue condizioni cliniche erano disperate, avendo riportato un grave trauma cranico e sono precipitate in serata, fino al tragico decesso. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi.

Anche l’amica ha riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni sembrano essere meno gravi e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La comunità di Palestrina, saputa la tragedia, si stringe intorno alla famiglia di Camilla Cecconi.