Terribile incidente a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Una Smart a due posti si è ribaltata con a bordo una famiglia di 4 persone. Una bambina di 8 anni ha perso la vita nello schianto.

Smart a due posti con a bordo una famiglia di 4 persone si ribalta: morta bambina di 8 anni, ferita sorella di 16

Una Smart Fortwo si è ribaltata per cause ancora da accertare in via Domitiana, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. A bordo dell’automobile erano presenti una mamma, il compagno e due figlie. Una delle bambine, di soli 8 anni, è morta a causa dell’incidente. La sorella di 16 anni è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale a Pozzuoli. La madre si trova in osservazione nello stesso ospedale, mentre l’uomo alla guida ha riportato qualche escoriazione.

Smart con a bordo una famiglia si ribalta: era senza assicurazione e il conducente senza patente

L’automobile coinvolta nell’incidente era senza assicurazione e il conducente era senza patente. Sembra che la ragazzina di 16 anni fosse seduta nel piccolo bagagliaio posteriore, mentre la bambina di 8 anni che ha perso la vita si trovava in braccio alla madre sul sedile del passeggero. I primi soccorsi sono stati prestati dai passanti, che hanno lanciato l’allarme.