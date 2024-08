Modena, 24 agosto 2024 – Tragedia all’aeroporto di Pavullo, nel Modenese, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo, causando la morte del pilota. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30, quando l’aereo, un aliante monoposto, ha improvvisamente perso quota durante la fase di salita, schiantandosi nel prato adiacente alla recinzione dell’aeroporto. La vittima, Eugenio Chiodi, 71 anni, residente a Fiorano Modenese, era il solo occupante del velivolo.

Ultraleggero precipitato: le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’ultraleggero stava effettuando una manovra di salita quando ha iniziato a perdere quota precipitando verticalmente. L’impatto è avvenuto nel sedime aeroportuale, in prossimità della recinzione che delimita la pista di volo. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco, per il pilota non c’è stato nulla da fare. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.

Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente dell’ultraleggero

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pavullo, che hanno avviato le prime indagini per determinare le cause dell’incidente. Le procedure standard dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) sono state attivate, e la procura della Repubblica è stata informata per coordinare le indagini. Al momento, si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni del velivolo e su eventuali malfunzionamenti che potrebbero aver causato la tragica caduta.

