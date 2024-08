Un velivolo ultraleggero è precipitato in mare mentre sorvolava la spiaggia della Marina di Minturno, in provincia di Latina

Un autogiro biposto, un velivolo ultraleggero motorizzato, è precipitato in acqua a pochi metri dalla spiaggia della Marina di Minturno, in provincia di Latina.

Ultraleggero finisce in mare a Marina di Minturno

Non è ancora chiaro il motivo dell’avaria. Il pilota è uscito illeso e non sono stati segnalati feriti tra i bagnanti che si trovavano in mare al momento dello schianto. Alcuni testimoni hanno filmato la scena e il video è stato inviato all’esponente di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

La denuncia di Francesco Emilio Borrelli

Il parlamentare ha condiviso le immagini sui suoi profili social, sollevando interrogativi su come fosse possibile che un velivolo volasse così basso e così vicino all’arenile, mettendo potenzialmente a rischio l’incolumità dei presenti. “Bisogna fare chiarezza sull’incidente avvenuto alla Marina di Minturno” ha commentato il deputato, aggiungendo che “solo per puro caso non si è trasformato in tragedia. Ho chiesto che siano chiariti non solo i motivi dell’improvviso ammaraggio del velivolo, se dovuti a un guasto meccanico o a imperizia del pilota, ma anche se sia normale il sorvolo a quote così basse e così vicino a luoghi intensamente affollati come le spiagge del litorale“.

Non è la prima volta

“Secondo i testimoni che trascorrono le loro vacanze a Minturno, il passaggio di velivoli ultraleggeri, autogiri biposto e parapendii a motore è una costante, soprattutto a bassa quota e sopra le teste dei bagnanti” ha commentato sui social, sottolineando che si tratta di “un fenomeno in crescita in diverse spiagge dei litorali di tutto il Paese”. Borrelli ha infine concluso: “Servono controlli serrati sulla sicurezza di chi li conduce e delle persone a bordo, con verifiche puntuali del rispetto delle norme previste dai codici di volo e del possesso dei necessari brevetti dei piloti“.