Un pericoloso incidente a catena è avvenuto nelle scorse ore in via Acque Alte a Latina. Il bollettino è drammatico: due ragazzi sono morti, mentre altre tre persone risulterebbero ferite. Le autorità stanno ancora indagando sulle responsabilità del grosso sinistro.

Incidente a Latina, scontro fra 4 veicoli: la dinamica

Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni dell’incidente, pare che tutto sia nato da una Toyota Ch-R con a bordo 5 ragazzi che, per cause ancora sconosciute, ha colpito in via Acque Alte una Minicar. Quest’ultimo mezzo, è andato a sua volta a schiantarsi prima con una Nissan e in seguito con una Lancia Ypsilon finita contro un palo della luce. L’incidente a catena è culminato con la prima automobile che ha proseguito la sua corsa incontrollata terminandola ribaltata contro un albero.

Incidente a Latina, scontro fra 4 veicoli: il bollettino

I medici arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di due dei passeggeri della Toyota. I ragazzi erano morti sul colpo e i sanitari si sono limitati a dichiarare l’avvenuto decesso. Feriti gravemente anche gli altri tre passeggeri dello stesso veicolo: tutti ricoverati al Santa Maria Goretti in codice rosso. Tutte le altre persone coinvolte nell’incidente a catena sono rimaste illese.