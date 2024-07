Crollo sulla Val Tidone: tecnici al lavoro per capire le cause dell'improvvis...

Un crollo improvviso ha interrotto la SP ex SS 412 della “Val Tidone” tra la frazione Vigonzone di Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, e Valera Fratta, in provincia di Lodi. La voragine ha inghiottito entrambe le carreggiate, rendendo la strada inaccessibile in entrambi i sensi di marcia. Le autorità locali hanno prontamente avvisato la popolazione e attivato le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata.

L’incidente e i soccorsi

L’incidente si è verificato poco prima delle 19 di sabato 27 luglio, mentre una Fiat Panda con a bordo due giovani donne stava percorrendo il tratto di strada fra Vigonzone e Valera Fratta. Fortunatamente, il veicolo si è fermato a distanza dal crollo, evitando così conseguenze tragiche. Le due donne, visibilmente sotto shock, sono state immediatamente soccorse. Il cedimento ha interessato quasi tutta la larghezza della carreggiata, creando una voragine che ha interrotto la viabilità in entrambi i sensi.

Interventi urgenti e tavoli tecnici

Il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, ha dichiarato che sono stati programmati tavoli tecnici congiunti con la Provincia di Lodi e il Comune di Torrevecchia Pia per affrontare l’emergenza. Due sono le priorità immediate: l’attivazione di interventi urgenti di ripristino della strada e l’identificazione delle cause del cedimento stradale su un asse viario così importante. Le autorità sono determinate a trovare una soluzione rapida e sicura per ripristinare la circolazione e prevenire futuri incidenti.