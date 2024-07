Una bambina di due anni si è sentita male in mare a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. La piccola è stata salvata da un cardiologo presente in spiaggia.

Porto San Giorgio: bambina di 2 anni salvata da un cardiologo

Una bambina di due anni ha perso i sensi e ha avuto un arresto cardiocircolatorio dopo aver ingerito tanta acqua mentre faceva il bagno in mare a Porto San Giorgio. Il cardiologo Alessandro Cavalieri, dirigente medico al San Camillo-Forlanini di Roma, ha rianimato la piccola a riva, salvandole la vita. Il medico ha sottolineato che è importante che tutti conoscano le manovre di rianimazione.

Bambina salvata da un cardiologo: cosa è successo?

Il cardiologo si trovava in spiaggia quando è stato allertato dalle grida del genitore della bambina che, con la figlia in braccio, ha iniziato a chiedere aiuto. Il medico è subito intervenuto allertando il 118 e iniziando le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Quando è arrivata l’ambulanza la bambina era cosciente ed è stata affidata ai sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio per il trasporto d’urgenza in ospedale.