Diego Da Re, bagnino di 16 anni, ha salvato la vita a una bambina di 5 anni che si trovava alla deriva in mare sul suo materassino.

Il salvataggio della bambina

Diego, nelle vacanze estive, lavora come bagnino a Bibbione. Era una giornata di lavoro come tante, quando all’improvviso ha visto una bambina su un materassino in evidente difficoltà. La piccola stava giocando con la mamme e il fratello in acqua quando la corrente l’ha portata via, a poca distanza da un punto in cui transitano le barche. Il bagnino si è quindi subito tuffato per salvarla e riportarla a riva.

Racconta: “Ho nuotato controcorrente, il mio collega ha preso il pattino a remi, ci siamo ricongiunti e l’abbiamo raggiunta insieme. Siamo riusciti a fermare la bimba, l’ho abbracciata e tenuta in braccio sul pattino. Poi, è arrivata la guardia costiera e ci ha chiesto se volessimo una mano. Io e la bimba siamo saliti con loro, lei era molto spaventata ed infreddolita ma stava bene.”

L’abbraccio con la mamma

Diego ha quindi riportato la bambina alla sua mamma, in lacrime per lo spavento. La donna ha preso in braccio la piccola e l’ha portata a fare dei controlli, il giorno seguente è poi ritornata per ringraziare e dire che stava bene.

Conclude il racconto il bagnino: “Ancora non mi rendo conto di quello che ho fatto, ero agitato perché pensavo che potesse cadere dal materassino, poi quando ho visto che l’avevamo recuperata e stava bene è stato un gran sollievo.”