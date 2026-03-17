Narcotizza e violenta il figlio 14enne, madre a processo: chiesti 16 anni

(Adnkronos) - Orrore a Latina, dove una madre narcotizzava e abusava del figlio di 14 anni. Ogni volta registrava tutto e inviava il video al suo amante che poi lo condivideva a sua volta con la moglie. La donna è un’operatrice sanitaria di 40 anni con un impiego a Latina, mentre l'uomo un impre...

(Adnkronos) – Orrore a Latina, dove una madre narcotizzava e abusava del figlio di 14 anni. Ogni volta registrava tutto e inviava il video al suo amante

che poi lo condivideva a sua volta con la moglie. La donna è un’operatrice sanitaria di 40 anni con un impiego a Latina, mentre l’uomo un imprenditore della stessa età.

Secondo quanto rivelano il ‘Corriere della Sera’ e ‘il Messaggero’, la madre è stata arrestata nel giugno del 2025, accusata di violenza sessuale su minore e produzione e diffusione di materiale pedopornografico, mentre moglie e marito sono finiti in carcere per concorso morale nella violenza sessuale e per pornografia minorile.

L’inchiesta è coordinata dalla procura di Roma. Per la donna la procura ha chiesto lo scorso 3 marzo una condanna a 16 anni di reclusione, nonostante la scelta del rito abbreviato. L’uomo rischia 16 anni come l’amante, mentre la moglie di lui è stata rinviata a giudizio: il processo inizierà il 16 aprile davanti al Tribunale di Latina. Il ragazzo ora vive con i parenti.

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