Nasce Maugeri Consulting: ecco il metodo che aiuta hotel e PMI a crescere e competere

(Adnkronos) – Dopo anni di esperienza nel settore alberghiero, il Metodo Maugeri® si trasforma in Maugeri Consulting, estendendo il proprio intervento anche alle PMI. Un modello innovativo che integra management, business coaching e formazione per potenziare la gestione aziendale, aumentare la redditività e rispondere con efficacia alle nuove sfide del mercato.

Roma, 17 marzo 2025. Il successo del Metodo Maugeri® nel settore alberghiero ha portato alla nascita di Maugeri Consulting, un’evoluzione del brand che estende la consulenza manageriale oltre l’hospitality, coinvolgendo anche le piccole e medie imprese italiane.

«Dopo un consolidato percorso di crescita nelle strutture turistiche in tutta Italia e i numerosi traguardi raggiunti, tra cui la prima certificazione ufficiale del Metodo Maugeri® per un hotel 4 stelle, il nostro approccio si evolve per rispondere alle nuove sfide del mercato» spiega Giovanni Maugeri, CEO e fondatore, con oltre 25 anni di esperienza nel settore.

«L’espansione del nostro intervento è stata una scelta naturale, dettata dall’efficacia del metodo anche al di fuori del settore alberghiero – illustra -. Il bisogno di una struttura più ampia è emerso dalle richieste delle aziende, che ci hanno individuato come un punto di riferimento per lo sviluppo e il miglioramento della gestione aziendale. Con un approccio più solido e strumenti affinati, oggi supportiamo un numero sempre maggiore di imprese, incluse le PMI italiane. Collaboriamo con imprenditori e team di lavoro per definire strategie concrete e sostenibili, orientate a obiettivi condivisi e alla crescita nel lungo termine con un supporto continuativo nel tempo».

L’approccio scientifico adottato da Maugeri Consulting integra management, business coaching e formazione manageriale, offrendo agli imprenditori le competenze necessarie per migliorare l’efficienza dei processi interni, sviluppare la leadership e rendere la gestione aziendale più efficace, con un impatto diretto sulla redditività e sulla crescita sostenibile delle imprese. Il percorso di sviluppo riguarda anche il rafforzamento delle competenze interne. Giovanni Maugeri ne è un esempio, essendo attualmente impegnato nel conseguimento di certificazioni di alto livello, tra cui l’ICF Professional Business Coach, con un focus su business coaching e programmazione neuro-linguistica.

«Il nostro metodo non ha certo abbandonato il settore alberghiero, ma ha trovato applicazione anche in nuove realtà aziendali, come le telecomunicazioni, i centri medici e l’ospitalità per la terza età. Guardando al futuro, il 2025 sarà un anno di importanti novità: stiamo potenziando il nostro team e presentando un sito rinnovato, pensato per rendere ancora più accessibili i nostri servizi. Inoltre, durante l’anno, organizzeremo corsi di formazione per manager d’azienda sia nel settore alberghiero sia in quello delle altre PMI», conclude Ilenia Cenciotti, direttrice operativa del Metodo Maugeri®.

Maugeri Consulting si afferma così come un punto di riferimento per le imprese italiane che vogliono crescere, innovarsi e affrontare il mercato con strumenti concreti e una visione strategica chiara.

