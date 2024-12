Natale di speranza e sfide in Terra Santa e Ucraina

Un Natale di silenzio e riflessione a Betlemme

In questi giorni, Betlemme, la città simbolo della nascita di Gesù, si presenta in uno stato di tristezza e desolazione. I pellegrini, che solitamente affollano le strade e le chiese, sono assenti, lasciando un vuoto palpabile. Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, esprime il sentimento collettivo: “Manca l’aria di festa”. La speranza di una tregua tra Israele e Hamas, che avrebbe potuto rendere questo Natale speciale, sembra svanita, lasciando spazio a una realtà di conflitto e paura.

La speranza di pace nel Giubileo

Nonostante le difficoltà, la speranza rimane un tema centrale, soprattutto in un periodo di Giubileo. Padre Faltas sottolinea l’importanza di mantenere viva la speranza: “Spero che in questi giorni si realizzino i propositi di pace che sembrano definirsi a breve. Sarebbe il miracolo di Gesù Bambino”. Questa riflessione invita a guardare oltre le difficoltà attuali, cercando un futuro migliore per tutti, anche in un contesto così complesso.

Le celebrazioni natalizie in Siria

Ad Aleppo, la situazione è altrettanto delicata. Mons. Hanna Jallouf, vicario apostolico latino, parla della preparazione per la messa della ‘notte’ di Natale, anticipata a causa del coprifuoco. “I nuovi governanti ci hanno invitato a celebrare le nostre liturgie come sempre”, afferma, ma avverte anche della necessità di delicatezza nel festeggiare, poiché molte persone sono in lutto per anni di conflitti e sofferenze. La celebrazione del Natale diventa così un momento di riflessione e rispetto per coloro che hanno perso tanto.

Un Natale di guerra in Ucraina

In Ucraina, i cristiani si preparano a vivere il terzo Natale di guerra. Nonostante le difficoltà, la Comunità di Sant’Egidio organizza pranzi e celebrazioni. Yurij Lifanse, responsabile della comunità in Ucraina, racconta delle sfide logistiche: “Saremo costretti ad attrezzarci in sale sotterranee per via degli allarmi, non possiamo mettere a rischio l’incolumità delle persone”. Questo Natale, quindi, è caratterizzato da una resilienza straordinaria, dove la comunità si unisce per celebrare la vita e la speranza, anche in mezzo al conflitto.