Feste di Natale: 18 milioni di italiani in viaggio entro l’Epifania

Natale ed Epifania: 18 milioni di italiani pronti per mettersi in viaggio

Nel periodo delle festività di fine anno 2024, si prevede che circa 18,3 milioni di italiani si sposteranno per motivi di vacanza. Di questi, 7,6 milioni partiranno per le vacanze natalizie, 4,4 milioni per Capodanno e circa 1 milione per l’Epifania.

Un gruppo di 5,3 milioni si concederà una “vacanza lunga”, comprendente almeno 11 giorni di festa. I settori principali della domanda turistica saranno la montagna, seguita dalle città d’arte e dalle destinazioni marine. Secondo le stime di Federalberghi, il giro d’affari complessivo si aggirerà intorno ai 14,7 miliardi di euro.

Tuttavia, dietro questi numeri positivi si nascondono alcune ombre. Il 35% degli italiani che ha scelto di non viaggiare ha motivato la decisione con motivi economici, evidenziando le difficoltà di molti nel concedersi una pausa. Inoltre, tra coloro che partiranno, il 41% ha dichiarato di aver ridotto il budget, con il 19% che ha abbreviato la durata della vacanza e il 10% che ha ridotto il tempo complessivo delle festività.

Per quanto riguarda le destinazioni, 16,9 milioni di italiani resteranno in Italia, mentre 1,4 milioni sceglieranno mete internazionali. La montagna resta la meta più gettonata (30%), seguita dal mare (26%) e dalle città d’arte (11,7%). Le regioni più ambite per il Natale sono la Sicilia, la Lombardia e la Campania. La maggior parte degli italiani preferisce soggiornare presso la casa di parenti o amici (59,8%), mentre un altro 16,3% opterà per una casa di proprietà.

Per quanto concerne la spesa, durante la “vacanza lunga” la media pro capite sarà di 1.398 euro, con una spesa significativamente più alta per chi viaggia all’estero (2.759 euro). Per le vacanze natalizie, la spesa media sarà di 537 euro (472 euro per chi rimarrà in Italia). La maggior parte del budget verrà destinato al trasporto (28,2%) e ai pasti (25,5%).

La motivazione principale per la vacanza di Natale è il desiderio di stare con la famiglia (62,3%), seguita dal bisogno di riposo (58,8%). Le prenotazioni sono state fatte con largo anticipo, e la maggior parte degli italiani (56,7%) si sposterà in auto, seguita da coloro che viaggeranno in aereo (29,8%).

Nel periodo di Capodanno, 4,4 milioni di italiani partiranno, di cui la maggior parte (3,9 milioni) rimarrà in Italia. La montagna, le città d’arte e le località diverse dalla propria residenza sono le destinazioni preferite. La spesa media per Capodanno sarà di 639 euro, con la maggior parte del budget destinato ai pasti e all’alloggio. Il giro d’affari per Capodanno si prevede sarà di circa 2,8 miliardi di euro.