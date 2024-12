Confcommercio e Natale 2024: la spesa media degli italiani sarà di 207 euro

Si registra un aumento nel numero di italiani che prevedono di spendere oltre 300 euro per le festività natalizie, nonostante la spesa media stimata si aggiri intorno ai 207 euro.

Confcommercio, Natale 2024: la spesa media degli italiani sarà di 207 euro

Parallelamente, si osserva un calo nella percentuale di persone che sono riuscite a risparmiare nel corso dell’anno: solo il 64%, contro il 72,6% registrato nel 2023.

Le tredicesime si confermano un elemento cruciale per molte famiglie, impiegate principalmente per coprire le spese domestiche e familiari (22,1%), accantonare risparmi (21,9%) e saldare tasse e bollette (21,7%). Anche gli acquisti natalizi trovano maggiore spazio: il 79,9% degli italiani prevede di acquistare regali, in crescita rispetto al 73,2% dello scorso anno.

È quanto emerge da un’indagine sui consumi natalizi condotta da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research.

Tra i regali più apprezzati spiccano prodotti enogastronomici, giocattoli, libri, capi d’abbigliamento e articoli per la cura della persona.

Lo shopping natalizio si adatta sempre più a un approccio multicanale: il 62,6% degli intervistati preferisce alternare tra negozi fisici e piattaforme online, mentre il 27,5% si affida esclusivamente ai negozi tradizionali.

Le spese per le festività non si fermano ai regali: il 73,4% destinerà fondi a pranzi e cene, il 10,9% investirà in accessori e decorazioni per la casa, e una parte sarà riservata a eventi e intrattenimenti. Inoltre, il 71,9% degli italiani intende rinnovare gli addobbi natalizi, con una spesa media stimata intorno ai 47 euro.

Infine, il Natale sarà anche occasione di solidarietà: il 63,2% della popolazione dichiara di voler contribuire a iniziative benefiche o di volontariato durante le festività.