Oggi, martedì 22 aprile 2025, si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Ma, cosa dobbiamo per per aiutare il nostro Pianeta?

Giornata della Terra: il tema del 2025

Il World Earth Day è arrivato quest’anno alla sua 55esima edizione. Il tema su cui è focalizzata questa giornata in questo 2025 è “Il nostro potere, il nostro pianeta”.

In poche parole si tratta di una vera e propria spinta all’azione, al fine di arrivare a triplicare l’energia rinnovabile entro il 2030. Il presidente di Legacoop Agroalimentare, Cristian Moretti, ha rilasciato le seguenti parole, al fine di invitare le persone a prendersi cura della Terra: “abbiamo soltanto questa Terra e la dobbiamo proteggere. Prendersene cura non è un gesto altruistico ma la necessità per evitare al genere umano un disastro. Gli ultimi episodi di maltempo in Veneto e Piemonte con morti e danni, sono soltanto l’ultimo segnale che qualcosa non funziona più.”

Giornata della Terra: come curare il Pianeta per evitare disastri

Secondo Cristina Moretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, ricerca, innovazione e best practice delle cooperative sono fondamentali per curare il nostro Pianeta, sempre più preda di eventi estremi, quali alluvioni e siccità, fino alla peste suina, al granchio blu eccetera. Ma ecco cosa consiglia di fare Moretti: “settore agricolo e quello della pesca già pagano per le mutazioni delle temperature medie e massime e per le variazioni della distribuzioni delle piogge. Dobbiamo mettere in atto percorsi di mitigazione che sono in ritardo rispetto a tutte le conferenze sul clima, come anche velocemente acquisire una cultura dell’adattamento dei nostri sistemi produttivi.”