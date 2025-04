Maltempo in Piemonte: allerta rossa per rischio idrogeologico

Maltempo in Piemonte: allerta rossa per rischio idrogeologico

Situazione critica in Piemonte

Il Piemonte è attualmente colpito da un’ondata di maltempo che ha portato a condizioni di rischio idrogeologico in oltre cento comuni. Le piogge abbondanti della notte hanno causato l’innalzamento dei livelli dei fiumi, con conseguenti esondazioni e difficoltà nella viabilità. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Arpa, le precipitazioni sono state diffuse e localmente molto forti, specialmente nelle zone dell’alto Torinese, Biellese e Verbano.

Precipitazioni e nevicate

Negli ultimi sei ore, sono stati registrati accumuli significativi di pioggia: 155 millimetri a Pian Audi, 117 a Boccioleto e 116 a Camparient. Le nevicate, che si sono verificate a quote comprese tra i 1800 e i 2000 metri, hanno visto un abbassamento della soglia in alcune aree, scendendo fino a 1500 metri. Questo cambiamento ha contribuito a un aumento del rischio di valanghe e frane nelle zone montane.

Fiumi in piena e livelli di guardia superati

Il fiume Toce ha superato il livello di guardia, mentre il lago Maggiore, pur crescendo, rimane al di sotto di tale soglia. A monte di Torino, il Po è in aumento ma non ha ancora raggiunto il livello di guardia. Tuttavia, a valle, in località come San Sebastiano e Crescentino, il fiume ha già superato i limiti di sicurezza. Anche altri corsi d’acqua, come l’Erro e il Belbo, hanno superato le soglie di guardia, creando preoccupazione tra le autorità locali.

Previsioni e misure di sicurezza

Le previsioni meteorologiche indicano che il maltempo continuerà a persistere fino a metà pomeriggio, con ulteriori incrementi dei livelli idrici attesi. Si prevede che il lago Maggiore possa superare il livello di guardia e che il Po, nelle prossime ore, possa avvicinarsi a livelli di pericolo in diverse sezioni. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno attivato misure di sicurezza per garantire la protezione dei cittadini e delle infrastrutture.