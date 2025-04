La benzina è ancora in calo, continuano infatti a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, nella giornata di ieri avevano già toccato un minimo dal 2022.

Benzina ancora in calo: al livello più basso dal 31 dicembre 2021

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa. Pensate che nella giornata di ieri hanno toccato un minimo dal 2022 anzi, se togliamo il periodo del governo Draghi ove era in vigore il taglio delle accise, quindi tra settembre e dicembre del 2022, oggi il prezzo medio della benzina è al livello più basso dal dicembre del 2021. Sicuramente una buona notizia per tutti gli automobilisti ma, quanto durerà? Cosa dobbiamo aspettarci a breve?

Benzina in calo, ma per quanto ancora? Cosa può accadere a breve

Come abbiamo visto i prezzi della benzina sono i calo. E’ bene approfittarne perché, come accade sempre, non si sa quanto questi prezzi dureranno. Ecco le medie dei prezzi che sono stati comunicati dai vari gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati dalla Staffetta: