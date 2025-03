Autostrade, nuovi tutor in 26 tratte: ecco dove sono e come funzionano

Dal 7 marzo sulle autostrade sono stati installati i nuovi tutor, in 26 diverse tratte. E’ l’ultimo aggiornamento dello strumento attivo dal 2005 e previsto dal piano di implementazione portato avanti dal gruppo Autostrade per l’Italia in collaborazione con la polizia di Stato. Ma dove sono?

Novità sulle autostrade italiane con l’arrivo dei nuovi 26 tutor, per rilevare la velocità media di percorrenza di un singolo veicolo. Negli scorsi mesi, infatti, sono partiti i nuovi dispositivi attivati in modo graduale su 26 nuove tratte. La rete di Autostrade per l’Italia ha, ad oggi, 178 tratte autostradali coperte dal sistema di monitoraggio, per un totale di 1.800 chilometri.

Ma come funzionano? Chiamati “tutor 3.0” funzionano grazie a un complesso sistema di algoritmi che permette di gestire e integrare i dati provenienti da tecnologie avanzate. Questi dispositivi si basano sull’uso di telecamere, radar e server periferici, tutti collegati a un sistema centrale.

La combinazione di tecnologie è in grado di rilevare la velocità media del veicolo, segnalandolo per eventuali verifiche in caso di superamento dei limiti di velocità, circolazione su corsie non consentite, obbligo di marcia a destra da parte dei veicoli pesanti.

Le multe

Sono salate le sanzioni che prevedono questi costi per gli automobilisti che non rispetteranno i limiti:

Entro i 10 km/h, multa da 42 a 170,73 euro;

oltre i 10 km/h ma meno di 40 km/h: da 173 a 694 euro con punti decurtati;

oltre 40 km/h ma meno di 60 km/h, da 543 a 2.170 euro più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi;

oltre 60 km/h, va da 847 a 3.389 euro più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Dove si trovano i nuovi tutor

Ma allora dove sono stati installati i nuovi 26 tutor a cui prestare attenzione per evitare multe in arrivo? Le 26 tratte su cui sono stati attivati i nuovi tutor 3.0 si trovano lungo gran parte delle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia. Così divise: sette sono sulla A1 Milano-Napoli, di cui 4 tra Chiusi e Monte San Savino in entrambe le direzioni, uno tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione Roma a uno tra l’area di servizio Tevere e Fabro in direzione Firenze.