Nuovo Codice della Strada, etilometro portatile: come funziona, costi e come ...

Nuovo Codice della Strada, etilometro portatile: come funziona, costi e come ...

Il nuovo codice della strada entrato in vigore da poco ha subito fatto incetta di multe dato che il limite del tasso alcolico è fissato in 0,5 g/L ed è facilmente superabile. Vi è un modo per controllarlo in autonomia prima di mettersi in auto, si tratta dell’etilometro portatile che potrebbe diventare obbligatorio.

Etilometro portatile: che cos’è e come funziona

L’etilometro portatile come suggerisce il nome è un etilometro professionale di dimensioni ridotte che può essere trasportato in auto ed utilizzato quando si ha bevuto, prima di mettersi a guidare, per sapere se si è nel limite di tolleranza o no.

In questo modo si è consapevoli e corretti nei confronti di sé stessi e degli altri perché se la strumentazione rivela che il limite è stato superato è bene non guidare e lasciare il volante ad altri, se si è da soli è consigliabile aspettare qualche ora.

Il funzionamento è semplice, basta soffiare nell’apposita cannuccia e verificare il dato che appare sul display, se è superiore a 0,5 si è fuori il limite imposto.

Etilometro portatile: i prezzi

L’etilometro portatile si può acquistare in farmacia o negli store online. Il prezzo varia da 20 a 40 euro e si ha in mano uno strumento che può salvare la vita.

Il costo è contenuto e permette di essere coscienziosi al volante avendo a cuore la propria vita e quella degli altri, oltre che naturalmente la propria patente.