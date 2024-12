Nuovo codice della strada e alcol: quali sono i limiti per non rischiare mult...

Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo codice della strada, che introduce norme più severe in materia di alcol, droghe, monopattini, limiti di velocità, neopatentati e sanzioni per violazioni comuni. Le multe per i conducenti recidivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti sono ora più severe. Ecco quanto bere per evitare di infrangere la legge.

Le nuove sanzioni in base ai livelli di alcol nel sangue

Secondo le disposizioni del Codice, chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue rischia una multa che varia da 543 a 2.170 euro, insieme alla sospensione della patente da tre a sei mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, scatta l’arresto fino a sei mesi, una multa che va da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Infine, per chi supera 1,5 grammi per litro, le pene sono particolarmente severe: una multa tra 1.500 e 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni.

Tra le principali novità, c’è anche l’introduzione di un “alert” sulla patente per chi presenta un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Sarà infatti applicato un codice che impone l’uso dell’“alcolock”: si tratta di un dispositivo che rileva il tasso alcolemico e blocca l’avvio del veicolo se superiore a zero.

Quanto alcol bere senza infrangere la legge?

“La soglia di tolleranza all’alcol è assolutamente soggettiva e varia a seconda del peso e della massa grassa del soggetto e in base alle modalità con cui è stata assunta la sostanza”, ha spiegato al Gambero Rosso Sabina Strano Rossi, docente di Tossicologia Forense e Medicina Legale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente della Società Italiana di Tossicologia.

Secondo gli esperti, un bicchiere di vino bevuto da un uomo di 70 kg a stomaco vuoto non dovrebbe far superare la soglia di 0,5 grammi per litro. Tuttavia, è più probabile che lo faccia superare a una donna di corporatura più esile e a stomaco vuoto. Inoltre, un altro fattore che può influire sulla positività è il modo in cui viene consumato l’alcol: se bevuto a sorsi o tutto in una volta.

“Se si beve un classico shottino, la concentrazione ematica sarà sicuramente più alta. Ma se si beve sorseggiando o pasteggiando sicuramente la quantità assorbita sarà ridotta“, ha aggiunto l’esperta.

Il consiglio pratico della tossicologa è sempre quello di bere a stomaco pieno quantità moderate, al massimo un bicchiere di vino, e di aspettare almeno un’ora o due prima di mettersi alla guida. Infine, la dottoressa Strano Rossi ricorda ai conducenti che le sorsate d’acqua non servono ad ingannare l’alcol test.