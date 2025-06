Nuova truffa telefonica, questa volta a nome dell’Asl che invita, tramite sms, gli utenti ad andare a contattare la propria Azienda Sanitaria Locale al fine di ritirare i referti. In realtà, si tratta di una truffa per prendere soldi.

“Può venire a ritirare i referti medici”, l’sms truffa a nome dell’Asl

Attenzione alla nuova truffa telefonica che sta circolando negli ultimi giorni. Le Asl del Lazio, ma non solo, hanno infatti ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti, i quali hanno ricevuto un sms che gli invitava a contattare l’Azienda Sanitaria di riferimento per il ritiro di referti medici, per prenotare appuntamenti o per ricevere informazioni. Si tratta in realtà di una truffa, se si chiama infatti è a rischio il credito telefonico. Prestare quindi la massima attenzione se si ricevono questo tipo di sms.

Truffa dell’Asl: il chiarimento delle regione Lazio

In seguito alle numerose segnalazioni da parte degli utenti sulla ricezione di sms che invitavano a contattare l’Asl di riferimento, la regione Lazio, in una nota, a invitato i cittadini a non fornire dati personali o sensibili, e di segnalare subito alle autorità sms sospetti. L’Asl del Lazio ricorda anche che tutte le comunicazioni arrivano o dal numero verde, numeri fissi con prefisso regionale, o tramite sms con inclusi tutti i riferimenti istituzionale, che possono essere controllati sul sito.